Maestra minaccia e maltratta i bambini dell'asilo, dopo 10 anni viene condannata a 3 anni di carcere

Unadi 60è stataa tredi reclusione con l’accusa di aver insultato eto i suoi alunni tra i 3 e 5. Sculacciate, ceffoni e addirittura bestemmie: è questo il calibro di violenza che la donna era solita rivolgere ai piccoli della scuola di Tuglie, in provincia di Lecce, dove prestava servizio. Per questo motivo, il Tribunale di Lecce ha condannato la donna permenti. Condanna che arriva a diecidai fatti, avvenuti tra fine 2014 e i primi mesi del 2015. Secondo l’accusa, infatti, l’insegnante Lucianna De Filippo, originaria di Gallipoli, aveva messo in atto un «comportamento improntato a sterile autoritarismo». Le minacce aiIl pm aveva chiesto quattrodi, ma il giudice ha ridotto la condanna a tre.