Secoloditalia.it - Macron e il kit di sopravvivenza: la Francia si prepara alla guerra (o all’ennesima trovata?)

Leggi su Secoloditalia.it

A Parigi, il copione sembra sempre lo stesso: creare l’rme, spaventare i cittadini e poi presentarsi come l’unico salvatore della patria. Emmanuel, sempre più in divisa e meno in giacca e cravatta, ha deciso che i francesi devono essere pronti. E per farlo, ha pensato bene di fornire loro un manuale di, un libretto d’istruzioni per cavarsela nel caso in cui Mosca decida di bussareporta con carri armati e bombardamenti. Tradotto: se non siamo in, dobbiamo almeno convincerci di esserlo.lancia il kit diLa notizia, riportata dradio Europe 1, ha il sapore dell’ennesimacatastrofista. Il governo del premier Bayrou spedirà a ogni cittadino un agile manualetto su come comportarsi di fronte a un attacco imminente, prendendo ispirazione dal modello svedese.