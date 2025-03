Ma voi lo sapete di Helena e Javier? Grande Fratello Shaila all’attacco | così smonta la coppia

Leggi su Caffeinamagazine.it

La rivalità traGatta ePrestes continua ad accendere gli animi nella casa del. Da quando è tornata insieme a Lorenzo Spolverato, l’ex velina ha ritrovato la sua verve e non ha perso occasione per lanciare frecciate alla modella brasiliana, mettendo in dubbio la sincerità del suo rapporto conMartinez.Senza troppi giri di parole,ha espresso il suo parere su, convinta che il pallavolista argentino sia manipolato da: “Lui non riesce ad avere il coraggio di ammettere di essere percu**to dalla sua donna”. Secondo la ballerina,non si renderebbe conto di essere innamorato di una vera e propria stratega, pronta a tutto per arrivare in finale: “Lui si è innamorato di una stratega.sta combattendo per arrivare al suo traguardo, che è la vittoria.