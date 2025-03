Ma cosa stiamo vedendo? Shaila e Lorenzo | la scena che nessuno si aspettava al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il pubblico delè ormai abituato a colpi disu colpi dima dopo quanto accaduto in questi giorni tranon sidi vedere quellain giardino che, nemmeno a dirlo, è stata commentatissima. Ricordiamo che lei lo aveva mollato ma stavolta definitivamente anche lunedì scorso definendolo “sol un giocatore”. E poi “è un incoerente e una me.”, “Questo non è amore ma egoismo”.ha detto più volte di aver idealizzatoe anche che ‘per colpa di questa relazione’ non si era guadagnata un meritato posto in finale. Ma dopo lo scontro fortissimo, le accuse reciproche e i rispettivi crolli anche in lacrime, sono di nuovo finiti l’uno tra le braccia dell’altra e dato spettacolo in giardino con baci più che passionali.Leggi anche: Si infiamma il, Helena attacca a testa bassa: “Ce l’ha con me dal primo giorno”GF, colpo diSi sono ritrovati da soli in giardino e questa volta la ballerina ha confessato al modello di non poter mentire a se stessa né a lui perché l’amore che prova nei suoi confronti è vero e sincero: “Mi sono innamorata del tuo cuore e questo è uno dei miei momenti preferiti, ti amo, l’odio è una forma d’amore.