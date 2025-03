Anteprima24.it - M5S, Saiello: “Approvata mozione in Campania per contrastare il fenomeno Hikikomori”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Consiglio regionale dellaha approvato all’unanimità la miaperil preoccupantedel ritiro sociale o. Il termine indica giovani e giovani adulti che scelgono di isolarsi dalla vita sociale, rinunciando alla propria istruzione, formazione o ricerca di lavoro. Dopo i mesi di isolamento dovuti alla pandemia da Covid-19, i casi sono ampiamente aumentati, con un numero che arriva a toccare le 150 mila persone colpite in Italia. Comprendere le cause che inducono una persona al ritiro sociale per tutelare la propria sopravvivenza psichica, non è semplice. Sono spesso multifattoriali e implicano aspetti caratteriali, familiari e sociali. Il, dunque, non si presta a letture unilaterali di singoli saperi disciplinari e professionalità, ma necessita di un lavoro di ricerca interdisciplinare e della costruzione di percorsi che tengano insieme servizi sociosanitari, scuola, Enti del terzo settore e famiglie”.