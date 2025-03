Thesocialpost.it - Lutto per la morte dell’attrice, protagonista di uno dei più grandi capolavori del cinema: “Mamma non c’è più”

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo dele del teatro dice addio a una delle sue interpreti più iconiche,di un musical diventato leggenda sia sul palcoscenico di Broadway che sul grande schermo. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalle figlie, che hanno condiviso un toccante messaggio sui social per ricordare la madre, celebrandone il talento e l’eredità artistica.in: addio a Carole D’Andrea, volto di West Side StoryCarole D’Andrea, storica interprete di Velma in West Side Story, si è spenta all’età di 87 anni. L’attrice aveva debuttato nel ruolo nel 1957, nella prima produzione teatrale dello spettacolo, per poi riprenderlo nella trasposizionetografica del 1961, diretta da Jerome Robbins e Robert Wise.ScreenshotA dare l’annuncio della sua scomparsa sono state le sue tre figlie attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram: “Cari amici di Facebook e Instagram di Carole D’Andrea, siamo le figlie di Carole.