Rompipallone.it - Lutto nel mondo del calcio: addio al 18enne dopo il gravissimo incidente

Leggi su Rompipallone.it

tremendo neldel: è venuto a mancare poco prima di compiere 19 anniun.È venuto a mancare in queste ore, Guo Jiaxuan, una giovanissima promessa delcineseun graveavvenuto proprio sul terreno di gioco.Il 6 febbraio del 2025, Jiaxuan aveva rimediato untrauma cranico nella gara disputata contro l’RC Alcobendas ed era perciò finito in coma. Purtroppo però ilnon è mai uscito e alla fine è arrivata la terribile conferma della sua scomparsa.Guo Jiaxuan scomparso poco prima di compiere 19 anni per un trama cranicoLo stesso club, il Beijing Guoan Football Club, ha scritto in un breve comunicato: “Abbiamo perso un ragazzo che aveva una grande passione per il. Che Jiaxuan riposi in pace!“. E ha fatto poi sapere di voler compiere ogni sforzo possibile per svolgere un lavoro di approfondimento su quanto accaduto.