L' uomo che lanciò Schumacher in Formula 1

AGI - Un cognome ingombrante, se consideriamo in toto il mondo dello sport, ma anche undalle spalle larghissime che lascia un'enorme eredità, fatta di successi e intuizioni che lo hanno reso, negli anni, un vero punto di riferimento per il mondo delle corse. Il mondo della1 piange Eddie Jordan, l'istrionico ex team principal e imprenditore irlandese, scomparso a Città del Capo, in Sudafrica, all'età di 76 anni. Jordan, che il prossimo 30 marzo avrebbe compiuto 77 anni, combatteva da tempo contro un tumore alla vescica e alla prostata, malattia che si era diffusa alla colonna vertebrale e al bacino. La sua famiglia ha annunciato la sua morte con un comunicato ufficiale, specificando che si è spento serenamente circondato dai suoi cari. Una carriera tra corse e managerialità Ex pilota, Jordan aveva iniziato la sua carriera nel motorsport negli anni '70, vincendo il campionato irlandese di karting e gareggiando inFord e3.