Lunedì assemblea sul nuovo ponte

Il progetto sulche collegherà Monticelli alla zona Castagneti sarà tra le principali opere di questo mandato per la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti. Ma non tutti i cittadini hanno compreso la portata dell’intervento e c’è anche una buona parte di popolazione che non vede di buon occhio l’opera. Pertanto, per consentire all’amministrazione comunale di illustrare i lavori e per creare anche un dibattito con la stessa cittadinanza, l’associazione di promozione sociale ‘La Corolla’ ha organizzato un’pubblica. L’incontro si svolgeràpomeriggio, alle 18.30, a Monticelli, nella sala della comunità parrocchiale dei Santi Simone e Giuda. L’iniziativa, ovviamente, è stata promossa in sintonia con il Comune. Nell’occasione, il sindaco Marco Fioravanti interverrà insieme ai progettisti e ai tecnici.