L' Umbria che Spacca fa il pieno di big di Sanremo | arriva Lucio Corsi

Perugia, 20 marzo 2025 - Sul palcoscenico della 12° edizione dell’che, organizzata dalla dalla Roghers Staff APS,un altro big di. Dopo Guè e Rose Villain, anche loro tra i protagonisti dell’Ariston, ora è il turno di. Il cantautore toscano, che ha dimostrato tutte le sue qualità nel riuscire a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima, è così atteso al festival per l’ultima serata di domenica 6 luglio, quella solitamente riservata per la festa finale ad ingresso gratuito. “Volevo essere un duro - afferma- è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra.