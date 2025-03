Sport.quotidiano.net - L’ultima volta al Mannucci finì senza reti

Il Picchio sabato tornerà al(avvio alle ore 17.30 al segnale di Iannello della sezione di Messina) dieci anni dopo daloccasione. Il bilancio dei precedenti, fatti registrare finora tutti in serie C, resta in perfetto equilibrio nell’attesa che vada in scena la quarta contesa tra le due squadre. In casa dei granata infatti, ad oggi, l’Ascoli ha ottenuto un successo, un pareggio e una tragica sconfitta. L’ultimo duello resta quello che vide la formazione allora guidata da Mario Petrone non riuscire ad andare oltre allo 0-0 nel match del 18 marzo 2015. Dopo l’esaltante vittoria ottenuta a Pisa (0-1 grazie alla firma di Perez) qualche settimana prima, la strada sembrava essersi messa tutta in discesa per il club di corso Vittorio Emanuele che invece poi incappò in una deludente serie di risultati capaci di annullare tutto il vantaggio accumulato fino a quel momento.