L’ultima màmmagàri generazione e la lotta di classe al tempo di TikTok

Che legame c’è tra la frase «La gente non arriva a fine mese e voi fate pagare un uovo cinquanta euro», e la frase «Le vittime di Harry J. Sisson»? Esse sintetizzano bene un problema di sempre (i giovani hanno solo il dovere di invecchiare) e uno recente: non ci sono più slittamenti semantici, ma frane che fanno sì che le parole non servano più per capirsi.Quando quelli di Ultima-entrano al ristorante di Carlo Cracco, in galleria a Milano, è un mercoledì di sole alla fine dell’inverno, e poiché quello è un luogo di passaggio per i turisti nessuno si turba più di tanto per questi ragazzi non vestiti benissimo: tra le molte cose che abbiamo perso con la democrazia e la scuola dell’obbligo, c’è l’idea che esistano modi di vestirsi consoni ai luoghi, che non si vada in chiesa in minigonna, a scuola col cappuccio, da Cracco in ciabatte.