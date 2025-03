Ilnapolista.it - Lukaku nel Belgio ricorda che se ha i cross, lui di testa segna. McTominay gol su rigore (VIDEO)

Leggi su Ilnapolista.it

Scotthato un calcio dinel match tra la sua Scozia e la Grecia di Nations League. In gol anche Romelucolcontro l’Ucraina.nelche se ha i, lui digol suAl 33esimo il centrocampista del Napoli ha spiazzato il portiere Tzolakis, con un tiro forte alla sinistra dell’estremo difensore.All’intervallo, la Scozia è avanti 1-0. GOAL Greece 0-1 Scotland ScottSCOTTOPENS THE SCORING FOR SCOTLAND!pic.twitter.com/aHT1vcQulc— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 20, 2025anche Romeluin Ucraina-al 40esimo, portando all’intervallo sull’0-1 la sua nazionale.Su calcio di punizione battuto da Kevin De Bruyne, il giocatore del Citya in area e il centravanti del Napoli si fa trovare pronto, spizzando la palla diin porta.