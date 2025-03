Ilnapolista.it - Lukaku: “Ho pensato di ritirarmi dalla Nazionale, Garcia mi ha aiutato a cambiare idea”

Romelurivela di averdi dare l’addio definitivo al BelgioAlla vigilia dell’andata dei play-off della Nations League tra Belgio e Ucraina, Romeluha parlato inconferenza stampa rivelando di aver considerato l’di ritirarsidopo la sconfitta del Belgio per 1-0 contro la Francia a Euro 2024. L’attaccante del Napoli ha poi cambiatodopo aver parlato con il ct Rudie Vincent Mannaert, ds dellabelga.Queste le sue dichiarazioni:“Ero molto arrabbiato dopo l’eliminazione contro la Francia. Ho parlato con Vertonghen nello spogliatoio. Gli ho spiegato che non me la sentivo più, che c’era un problema. Poi ho avuto un’estate complicata con il Chelsea e il mio trasferimento. Mi sono preso un po’ di tempo per me stesso e Vincent Mannaert (ds della federazione, ndr.