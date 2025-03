Gamberorosso.it - L'Ue sposta in avanti i contro-dazi sul whiskey americano. Saranno attivi da metà aprile

Leggi su Gamberorosso.it

dell'Ue sul, che tanto ha fatto infuriare il presidente Donald Trump, al punto da minacciareal 200% su Champagne e vini europei, entreranno in vigore in Europa a partire solo dae non dal 31 marzo. La decisione dire inun pacchetto digli Stati Uniti è stata annunciata da un portavoce della Commissione Ue presieduta da Ursula von der Leyen. L'obiettivo dell'esecutivo di Bruxelles non è tanto ridurre l'impatto delle tariffe doganaligli americani, nell'ambito della guerra commerciale su acciaio e alluminio, che resterà di circa 26 miliardi di euro per compensare l'aumento al 25% deisui beni europei nel mercato Usa (previsti dal 2prossimo, compreso l'agroalimentare), quanto per «dare più tempo alle fasi di negoziato» con la Casa Bianca.