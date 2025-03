Tpi.it - L’Ue rinvia a metà aprile i dazi imposti sui prodotti Usa in risposta alla guerra commerciale scatenata da Trump

L’Unione europea ha deciso dire al’entrata in vigore deicontro alcuniprovenienti dagli Stati Uniti, tra cui il whisky, come ritorsione per la decisione del presidente Donalddi aumentare fino al 25 per cento le tariffe doganali su tutte le importazioni di acciaio e alluminio.Queste contromisure, che avevano provocato la minaccia didi di portare al 200 per cento istatunitensi contro vini e alcoliciin Europa, Italia compresa, sarebbero dovute entrare gradualmente in vigore a partire dal 1°. Invece, come annunciato oggi dal vicepresidente e commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, entreranno in vigore tutte in una volta a, in attesa di nuovi negoziati.“Il 12 marzo gli Usa hanno impostodel 25 per cento su 26 miliardi di euro di esportazioni di acciaio e alluminio dal, il che equivale a circa il 5 per cento delle esportazioni totali dell’Unione verso gli Stati Uniti”, ha ricordato oggi il commissario slovacco durante un’audizioneCommissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo.