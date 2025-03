Lettera43.it - L’Ue ha posticipato l’entrata in vigore dei dazi contro gli Stati Uniti

Leggi su Lettera43.it

L’Unione europea ha deciso di rinviareindellemisureglisuicommerciali, fissandola al 13 aprile anziché il primo. Il rinvio, annunciato dalla Commissione europea, mira a concedere più tempo aglimembri per rivedere la lista di beni statunitensi da colpire, come barche, motociclette e liquori, in risposta aidi Trump su acciaio e alluminio. La proroga è utile anche a fornire più tempo ai diplomatici europei impegnati nei negoziati con Washington per ridurre o sospendere iintende applicareper un valore massimo di 26 miliardi di euroI, che colpiscono beni come barche, motociclette e liquori, ricalcano quelli che eranointrodotti tra il 2018 e il 2020 come ritorsionele tariffe su acciaio e alluminio imposte da Trump durante il suo primo mandato.