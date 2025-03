Formiche.net - L’Ue è coesa con l’Ucraina, ora lo sia anche sulla Difesa. Parla Curti Gialdino

Leggi su Formiche.net

“Dal Consiglio europeo, esce un’Unione(per lo meno nei suoi 26 Paesi, al netto dell’Ungheria), a sostegno incondizionato dele contro Putin. E l’Italia, sulle decisioni strategiche, è a pieno titolo allineata ai partner, senza indugi”. Il commento su Formiche.net arriva, a lavori ancora in corso, da Carlo, già ordinario di Diritto dell’Unione europea alla Sapienza e vicepresidente dell’Istituto diplomatico internazionale.Professore, ancora una volta viene aggirato il veto di Budapest e i 26 votano compatti per il sostegno a Kyiv. Quale segnale va colto all’esito delle conclusioni su questo punto da parte del Consiglio Ue?Sono conclusioni positive, che ribadiscono coerentemente il sostegno al. Su questo, devo dire, non ci sono grosse novità se non qualche richiesta di accelerare sul processo di annessione di Kyiv all’Unione.