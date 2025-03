Formiche.net - L’Ue cerca l’accordo con gli Usa e allunga i tempi per una risposta ai dazi

La Commissione europea ha deciso di rinviare all’incirca a metà aprile l’entrata in vigore delle misure diaiimposti dagli Stati Uniti. Il commissario al Commercio, Maroš Šef?ovi?, ha spiegato durante un’audizione al Parlamento europeo che la scelta di “riallineare” i– includendo sia le contromisure già adottate e poi sospese, sia quelle nuove – consente di consultare congiuntamente gli Stati membri e di avere più margine per negoziare una soluzione reciprocamente accettabile.La modifica deiriguarda unacomplessiva che interesserà un controvalore di 26 miliardi di euro nelle esportazioni statunitensi. Il rinvio, infatti, permetterà a Bruxelles di tenere in considerazione ulteriori misure tariffarie attese da Washington già a partire dal 2 aprile, garantendo così unapiù coordinata e flessibile a una situazione definita “fluida e volatile” dal commissario stesso.