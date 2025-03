Biccy.it - Lucio Corsi finisce al centro di una grossa polemica: “Rettifichi!”

Leggi su Biccy.it

Alla fine anche il gentile e pacificoè finito aldi una. Nei giorni sil secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 è stato criticato da diversi attivisti rom per una vecchia canzone, Altalena Boy, in cui canta: “C’è chi dice: “L’hanno preso gli zingari e l’han portato in un campo fuori Roma. C’è chi dice: “L’hanno preso gli alberi, l’hanno nascosto nella chioma“.Il marionettista Rašid Nikoli? ha scritto una lunga lettera indirizzata ae approvata anche da Gennaro Spinelli (violinista, attivista Rom e presidente nazionale dell’Unione delle Comunità Romanès in Italia) e Alexian Santino (attivista Rom, fondatore e presidente dell’associazione culturale Thèm Romanò). Rašid ha contestato all’artista toscano di aver utilizzato impropriamente il termine zingaro, dandogli un’accezione negativa.