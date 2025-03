Lanazione.it - Lucio Corsi, 3 date in Toscana per il tour Estate 2025

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 20 marzoin concerto questain, prima in Versilia e poi ad Arezzo. Il cantautore grossetano, classificatosi secondo e vincendo il premio della critica Mia Martini con il brano 'Volevo essere un duro' al Festival di Sanremo, si esibirà il 29 giugno a La Primadi Lido di Camaiore in occasione dell’evento “La prima”. Il 10 luglio - ingresso gratuito - sarà invece al parco il Prato ad Arezzo per la 21esima edizione di Mengo music fest. Infine il 17 agosto tornerà nella sua amata Maremma. Sarà lui infatti ad aprire la rassegna '' al Teatro delle Rocce di Gavorrano, con un concerto in programma il 17 agosto. Un 'ritorno a casa' per il cantautore maremmano che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision. "E' un artista di grande talento e originalità, capace di distinguersi nel panorama musicale italiano con il suo stile unico e la sua visione artistica - commenta la sindaca Stefania Ulivieri -.