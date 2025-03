Lanazione.it - Lucchese, si lotta nella totale indifferenza. Nessun segnale di salvataggio per la società

Leggi su Lanazione.it

. Prima che il pallone si sgonfi definitivamente l’unica strada percorribile, anche se molto stretta, è quella di provare ad "abbattere" il debito nei confronti di fornitori, enti, etc attraverso la composizione negoziata della crisi alla Camera di Commercio e renderlo così più "appetibile", ad un eventuale acquirente. Dove non si potrà intervenire è il debito maturato nei confronti della Lega, relativo ai mancati pagamenti di stipendi ai tesserati da ottobre ad oggi e fino alla fine della stagione. Se anche questa strada dovesse fallire, la deriva la conosciamo benissimo: fine del calcio professionistico a Lucca e quarto fallimento da 17 anni a questa parte. Intanto il primo atto da compiere è la quantificazione del debito e al riguardo il sindaco revisore Varetti si è fatto consegnare tutti i libri, il secondo è sperare di trovare un acquirente che possa mettere sul piatto almeno la cifra necessaria per saldare le spettanze dei calciatori che dovrebbero ammontare a circa un milione di euro.