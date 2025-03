Inter-news.it - Lucca, è sempre Inter-Napoli! Parte il duello: prezzo e ‘pole’ – CdS

Anche sul mercato si prospetta unniente male trache hanno messo nel proprio mirino Lorenzo. L’attaccante dell’Udinese, scrive il Corriere dello Sport, piace alle due contendenti per il titolo.ACCOPPIATA –viaggiano verso. Il centravanti dell’Udinese, 25 anni, ha segnato finora dieci reti in campionato ed è finito nel mirino delle due squadre che si stanno lottando lo scudetto. Sia Piero Ausilio che Giovanni Manna, rispettivamente DS nerazzurro e DSnopeo, hanno inserito l’attaccante di Moncalieri nella lista per la prossima stagione. La Beneamata dovrà sopperire allanza di Marko Arnautovic, ecco perché il friulano potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi. Il, a sua volta, cerca un vice Romelu Lukaku. Ma di mezzo c’è ovviamente l’Udinese, che ha ricevuto sondaggi anche da Milan e Roma (giallorossi più timidi).