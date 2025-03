Napolipiu.com - Lucca conteso tra Inter e Napoli: l’ex Palermo pronto al grande salto

traal">Lorenzoè ormai una certezza in Serie A. Il centravanti dell’Udinese, dopo essersi fatto notare con ile aver continuato il suo percorso di crescita al Pisa, è arrivato a 24 anni nel pieno della maturità calcistica. Con 10 gol già messi a segno in campionato, ha attirato l’attenzione delle big, pronte a sfidarsi per assicurarselo.Come riportato da Il Corriere dello Sport in un articolo di Pietro Guadagno,sono pronte a darsi battaglia per l’attaccante di Moncalieri. Due club con esigenze simili, ma strategie diverse: i nerazzurri cercano un vice-Arnautovic da affiancare a Lautaro e Thuram, mentre i partenopei vogliono un’alternativa affidabile a Lukaku. Entrambe, però, dovranno fare i conti con la richiesta dell’Udinese, che ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro.