Lucca Collezionando 2025 – Un programma di incontri senza precedenti per appassionati e appassionate di fumetto gioco e collezionisti di ogni età

Oltre trenta eventi interamente dedicati ai lettori e lettrici didietà, una ventina di appuntamenti per chi ama ile tanti tornei, sfide, workshop, dibattiti e occasioni per acquistare carte da collezione rare, pezzi unici, prime edizioni e molto altro. Ildiè davvero, la fiera infatti sarà suddivisa in quattro aree specifiche situate in punti strategici del Polo Fiere di, con un’offerta ricca e variegata. Dopo l’annuncio degli oltre 170 espositori e più di 120 ospiti, l’appuntamento fieristico previsto per sabato 22 e domenica 23 marzo diventa sempre più imperdibile.La SALAALFREDO CASTELLI, al centro del piano terra del Polo Fiere, sarà il cuore del dibattito legato al mondo comics. Da non perdere glicon le community come AMys (Martin Mystere), Papersera (con Teresa Radice, Stefano Turconi e Davide Cesarello), l’Associazione per Mille Scalpi – Forum SCLS, gli attesi Galà degli Oscar Zagoriani con il Forum Zagor Te Nay e gli autori zagoriani.