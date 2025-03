Isaechia.it - Luca Onestini aggredito al Grande Fratello americano: “Mi hanno sputato e offeso perché sono italiano”

Leggi su Isaechia.it

Prosegue l’avventura dinei reality show disseminati in giro per il mondo.L’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver terminato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ha iniziato una vera e propria carriera nelle Case più spiate d’Europa e anche Oltreoceano, da solo o in coppia con suo.Dopo aver partecipato alla seconda edizione delduo in Spagna con Gianmarco (anche lui richiestissimo dai reality),è approdato a La Casa de Los Famosos All Stars, in onda su Telemundo, rete televisiva statunitense ma in lingua spagnola.Tuttavia, come trapelato da alcuni video cheiniziato a fare il giro del web, le cose fra l’ex Vippone e alcuni suoi compagni di gioco sembrerebbero essersi messe male. Nelle ultime ore infattisi è trovato nel bel mezzo di una lite che è degenerata.