Internews24.com - Lotta Scudetto, Carboni: «Pensiero Champions per l’Inter, il Napoli può approfittarne»

di Redazione: «per, ilpuò» Le parole dell’ex giocatore sul nostro campionatoIntervenuto ai microfoni di TMW Radio, Amedeo, ha parlato cosi del duellotra Inter e- «Tre punti sono tanti ma non troppo. E chi è davanti pensa anche alla. Ilne può approfittare, perchèpuò avere un calo in campionatoMANCINI ALLA JUVE? «Difficile arrivare al quarto posto ora. Il fatto di non essere simpatico a qualcuno nello spogliatoio ci sta, succede anche quando si va bene. Bisognerebbe capire quanto la società lo supporta davanti ai giocatori. Su Mancini dico che lo stile è quello giusto. Dopo quanto accaduto con la Nazionale credo che come ds avrei dei dubbi. Non so il grado di affidabilità.