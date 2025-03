Anteprima24.it - Lotta alla detenzione: in carcere rinvenuti telefoni e caricabatterie

Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, durante una perquisizione ordinaria, sono statiduee deiabilmente occultati. A darne notizia la Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Ariano Irpino. Non si ferma laall’introduzione edi oggetti non consentiti, in virtù anche dell’aumento del fenomeno su scala nazionale proprio deicellulari in. Sempre più spesso assistiamo a video girati con smartphone, pubblicati sui social, quasi a scherno delle misure di contrasto adottate dall’Amministrazione e dell’inasprimento delle pene previste dal 391 ter c.p. Ma soprattutto preoccupa il problema sicurezza, inerente la pericolosità da cui deriva l’utilizzo dida parte dei detenuti e lo spaccio degli stessi all’interno degli Istituti Penitenziari.