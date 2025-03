L’ordine esecutivo di Donald Trump per smantellare completamente il Dipartimento dell’Istruzione

Leggi su Open.online

La «grande truffa» americana è vicina alla chiusura, il presidentedovrebbe firmare oggi, giovedì 20 marzo,che sancisce la chiusura del. Secondo un documento diramato dalla Casa Bianca, e visionato dal New York Times, il tycoon dovrebbe «dare mandato alla segretaria all’Istruzione Linda McMahon diil suoe restituire l’autorità educativa agli Stati». Dopo settimane in cui, passo dopo passo e con l’appoggio deldell’efficenza governativa di Elon Musk, il personale era stato dimezzato, ora arriva la spallata finale.tiene così fede a una promessa che ha fatto al movimento Maga (Make America great again) fin dal suo primo mandato. Anche senon basta, e guadagnarsi il via libera del Congresso sarà una battaglia a dir poco in salita.