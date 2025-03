Look utility | un mix di nostalgia e innovazione nella moda Primavera Estate

Leggi su .com

Life&People.it Il 2025 segna il ritorno al, uno stile che ha saputo evolversi, unendo, in un mix inedito, funzionalità e alta. Le recenti passerelle dellaci hanno mostrato un’esplosione di giacche anti-taglio, tute antipioggia, pantaloni cargo e accessori tecnici interpretati non più come meri elementi pratici, ma come veri e propri statement. Nelle strade come nelle boutique di lusso, questa tendenza esprime ovunque la necessità di noi donne di indossare abiti che siano, al tempo stesso, comodi, utili e stilisticamente ricercati. Cos’altro chiedere di più alla?Le origini: dall’uniforme urbana alla haute coutureIl concetto diaffonda le sue radici negli anni ‘90, quando, per la prima volta, vengono reinterpretati abbigliamento e accessori legati al mondo del lavoro e della comodità.