Ilrestodelcarlino.it - L’ombra dei Casalesi. Faceva la bella vita con i soldi sporchi. Confiscati 24 milioni

Ha alle spalle condanne diventate definitive per droga, porto illegale di armi e minacce ed è stato coinvolto in varie operazioni, inclusa quella denominata "Darknet" che aveva portato a galla gli affari della malain Riviera. Enrico Zupo, 71 anni, residente nella provincia di Pesaro Urbino e ritenuto dagli inquirenti vicino ai clan dei, è stato sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale con un decreto a cui hanno dato esecuzione i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini., in applicazione della normativa antimafia, delle quote sociali e dei beni strumentali di due società romene e un terreno ubicato in Romania (dove attualmente l’uomo si troverebbe), per un valore stimato complessivo di circa 24e mezzo. Il 71enne fin dagli anni Novanta avrebbe svolto la sua attività legata al traffico di droga in Romagna abitando anche in provincia di Rimini.