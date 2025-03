Ilgiorno.it - Lo shopping di prodotti artigianali aiuta la Fondazione Castello Padernello

(Brescia) – Acquistare un oggetto artigianale realizzato completamente a mano e in cuoio rigenerato aiuterà ladia sostenere i propri progetti di economia circolare e le attività del centro creato per fornire nuove professionalità non solo ai giovani ma a tutti coloro che desiderano acquisirle. Una speciale collezione direalizzati nel laboratorio di pelletteria del borgo deldi, nella Bassa Bresciana, è per la prima volta in vendita ale prossimamente in Cascina Bassa, edificio che si trova vicino al bellissimo maniero quattrocentesco. Comperare uno deiin pelle sosterrà la comunità e la rinascita del borgo. Il ricavato delle vendite sarà, infatti, destinato a finanziare i progetti pilota di economia circolare avviati dalladi, oltre che a promuovere una filiera attenta alla rigenerazione e riutilizzo di materiali di recupero.