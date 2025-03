Vanityfair.it - Lo sai che puoi conoscere e cambiare i tuoi geni?

La predisposizione a sviluppare malattie e invecchiamento precoce è scritta nel patrimonio genetico. Grazie alla Medicina Predittiva, che si avvale di test genetici e molecolari, oggi è possibile sapere in anticipo come potrebbe evolvere la nostra salute nel tempo. E se l'idea di saperlo mette paura, guardiamola invece come un'opportunità. Perché intervenire si può