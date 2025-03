Livornotoday.it - Livorno | Addio ad Anita Lubrano, storica tifosa della Pielle: "Anima gentile della Curva Sud, non ti dimenticheremo"

Ad ogni partita sia casa che in trasferta, era sempre lì, al fiancosua. Una passione condivisa anche con il restofamiglia e che con il tempo l'ha portata ad essere uno dei volti più noti di tutta la tifoseria biancoblù. Il PalaMacchia per lei era come una seconda casa mentre.