Oasport.it - LIVE Sonego-Navone, ATP Miami 2025 in DIRETTA: match equilibrato con l’argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per il primo turno del torneo di singolare maschile del Masters 1000 di(Stati Uniti). Il torinese quest’oggi fa il suo debutto nel tabellone floridiano con un avversario tutt’altro che abbordabile. In palio c’è la qualificazione ai trentaduesimi, dove ad aspettare il vincente di quest’incontro c’è Taylor Fritz.Lorenzodeve riprendersi da un periodo non eccezionale. Superata la parentesi estremamente positiva dell’Australian Open, torneo nel quale l’azzurro ha centrato un inaspettato quarto di finale, il torinese non si è ripetuto sullo stessollo negli appuntamenti successivi: negli ultimi quattro tornei disputati,ha conquistato due successi a Marsiglia, uscendo di scena al primo turno nei restanti tre impegni.