Oasport.it - LIVE Sonego-Navone, ATP Miami 2025 in DIRETTA: fra poco il via dell’incontro dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 Lorenzoha vinto il sorteggio e servirà per primo in quest’incontro.21.46 Inizia il riscaldamento.21.45 I due giocatori sono già in campo per il sorteggio.21.43affronterà l’argentino Mariano. Attualmente numero 62 del mondo, il sudamericano non è un avversario comodo da affrontare. Il tennista classe 2001 vanta un solo quarto di finale nella stagione in corso, ottenuto nel torneo di casa a Buenos Aires sulla terra, ma non per questo l’argentino è da considerare fuori forma. Si affrontano due giocatori simili per temperamento e carattere, perciò come lo farà certamente, anche il 24enne venderà cara la pelle per uscire vincente dall’incontro odierno.21.38 Lorenzodeve riprendersi da un periodo non eccezionale.