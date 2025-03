Oasport.it - LIVE Sonego-Navone 7-5 1-0, ATP Miami 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Sbanda con il rovescio.1-0 GAME! Copre benissimo la rete il piemontese, a segno con la volee di dritto.40-30 Doppio fallo.40-15 Buona prima ad uscire per l’azzurro.30-15 Passa il dritto di.15-15 Questa volta l’azzurro è poco coordinato nell’esecuzione del dritto, terminato poi in rete.15-0 A segnocon il dritto in contropiede.SET22.45 Un primo parziale molto equilibrato si è deciso nei dettagli, i quali hanno premiato il giocatore che ha osato di più nell’arco del set d’apertura.ha approfittato alla grande dell’unico passaggio a vuoto del set avuto dall’argentino, in una partita che finora ha visto servire i due giocatori con ottimo profitto.7-5 SET! Coraggioso il torinese nel rispondere con i piedi dentro al campo, un paio di dritti per spingere via l’avversario che non riesce a tenere in campo il rovescio!40-V Doppio fallo di! Set point per!40-40 Anticipa la risposta di dritto l’azzurro, bravo poi a chiudere il punto con la volee.