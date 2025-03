Oasport.it - LIVE Sonego-Navone 2-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: inizio equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio vincente per l’argentino.30-15 Risposta incisiva con il dritto pernon controlla la sua difesa.30-0 Prima al corpo di.15-0 Prova ad infilare il rovescio lungolinea, ma il suo colpo termina in corridoio.2-1 GAME! Prima vincente per il torinese. Solo un punto perso dal giocatore al servizio in questi primi tre giochi del match.40-15 Attacca con il dritto l’azzurro, bravo poi a finalizzare la pratica con la stop volley.30-15 In corridoio l’accelerazione di dritto di.30-0 Seconda in kick insidiosissima,stecca la risposta di rovescio.15-0 Lungo il rovescio di, sicuramente il colpo più debole del repertorio dell’argentino.1-1 GAME! Prima vincente per l’argentino. Non si è scambiato in questi due primi giochi del match.