Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: sei gli azzurri qualificati alle fasi finali. Dalle 13.00 gli ottavi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:34 CHE BRIVIDO! Rischio assurdo per il vincitore della Coppa del Mondo, che riesce a salvarsi dalla scivolata chiudendo in settima posizione. Lee Sangho si conferma il migliore chiudendo con un complessivo 1:25.88.11:33 ALE’ ROLAND! 1:26.48 senza strafare e primo posto per il veterano azzurro! Forma straordinaria per Fischnr. Ultima heat con Maurizio Bormolini ed il sudcoreano Lee Sangho.11:31 1:26.75 e primo posto per lo svizzero Dario Caviezel, promosso insieme all’austriaco Benjamin Karl. E’ il momento di capitan Roland Fischnr!11:30 Un paio di rischi di troppo per Felicetti, che evita guai grossi chiudendo in quinta posizione. Tanto basta per strappare la qualificazione. Avanza anche il tedesco Elias Huber.11:28 Balza in testa Tim Mastnak.