LIVE Snowboard PGS Mondiali 2025 in DIRETTA | Roland Fischnaller oltre la leggenda Oro iridato a 44 anni!

LA CRONACA DELL'ORO DI14:33 Si chiude qui la nostratestuale del PGS deidi. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.14:32 Italia che continua a far sognare nelloparallelo, con il miraggio di Milano-Cortina che prende sempre più forma.14:30 Finale di stagione in crescendo per il capitano del team italiano, che ha evidentemente messo nel mirino l'appuntamento in Engadina. Sin dalle qualificazioni è parso in perfette condizioni psicofisiche, prendendo sempre più le misure con il tracciato.14:27 Baumeister era rientrato sull'eterno azzurro appaiandolo al secondo intermedio, maha accelerato nel finale mettendo il turbo! CHE SQUADRA L'ITALIA!14:27 OROOOOOOOOO! ESTASI!14:26 Stringiamoci attorno al capitano! Dominiksfida il tedesco Stefan Baumeister per l'oro.