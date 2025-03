Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: quanto valgono gli azzurri nella gara secca?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutitestuale dello slalom gigante parallelo deidi. In Engadina (Svizzera) la spedizione italiana avvia la caccia al podio dopo una stagione di Coppa del Mondo a dir poco entusiasmante. Laspesso è un tabù, ma glihanno dimostrato di poter scoccare diverse frecce dal proprio arco in ogni singola competizione.Tecniciche hanno scelto Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Mirko Felicetti ed ovviamente Maurizio Bormolini. Il vincitore della Coppa del Mondo generale diparallelo sarà la punta della nazionale italiana, che potrà puntare il podio con tutti e 4 gli atleti selezionati. Sarà molto probabilmente sfida Italia-Austria, con questi ultimi che schierano Andreas Prommegger, Alexander Payer, Fabian Obmann e Benjamin Karl.