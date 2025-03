Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: ottima prima manche di qualificazione per Fischnaller e Bormolini, bene Felicetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:39 Ultime 5 coppie di atleti al via di questa.10:37 La giuria concede la ripetizione dellaall’americano Dylan Udolf, disturbato in precedenza dalla scivolata del connazionale Burns. Tuttavia lo statunitense non riesce a completare la sua prova.10:33 Ultime fasi dellarun delle qualificazioni maschili. Classifica che non muterà nelle posizioni che contano.10:30 Come non detto. Fuori gli americani Dylan Udolf e Robert Burns. Eccoli i primi DNF delle qualificazioni maschili.10:29 A differenza dellafemminile finora non si è registrato alcun DNF, con tutti gli atleti giunti correttamente al traguardo.10:27 Sorride anche Mirko, settimo a 9 decimi dal leader Lee Sangho. Dovrà accelerare invece Edwin Coratti, chiamato a recuperare circa 2 decimi per entrare tra i primi 16.