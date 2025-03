Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: l’eterno Roland Fischnaller vola in big final!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:10 Si parte come di consueto dallei femminili. In palio adesso il bronzo con la svizzera Ladina Caviezel che incrocia la polacca Aleksandra Krol-Walas.14:07 Queste le sfide che assegneranno le medaglie:Ladina Caviezel (SUI) – Aleksandra Krol-Walas (POL) smallEster Ledecka (CZE) – Tsubaki Miki (JPN) bigSangho Lee (KOR) – Dario Caviezel (SUI) smallStefan Baumeister (GER) –(ITA) bigI14:05 ANDIAMO CAPITANOOOOO! Errore nella parte alta di Caviezel, che prova a rimontare ma l’azzurro non sbaglia nulla.in bigper l’oro Mondiale, sfiderà il tedesco Baumeister.14:03 Rimonta clamorosa di Stefan Baumeister! Il tedesco dopo un grave errore riesce ad agganciare e superare il favorito sudcoreano Lee Sangho.