Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: in corso le qualificazioni maschili, 4 azzurri al via

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:02 Si parte con il 43.36 firmato dall’austriaco Benjamin Karl. 43.58 invece per il bulgaro Tervel Zamfirov.09:57 48.98 il crono dell’asiatica, che chiude così definitivamente la prima run.09:55 La giuria concede la ripetizione della prima manche alla cinese Cheng Peng, disturbata in precedenza dall’uscita di scena della connazionale Dong.09:52 Con le prove della turca Izem Gezer e dell’israeliana Dana Saramaka si chiude ufficialmente la prima manche dellefemminili.09:47 Per quanto riguarda le big Ester Ledecka come sempre ha dimostrato di non aver bisogno di chissà quanti allenamenti rifilando un secondo e 59 centesimi alla più immediata inseguitrice, ovvero la svizzera Julie Zogg. Bene come di consueto la giapponese Tsubaki Miki, mentre la tedesca Ramona Hofmeister è a sorpresa 31esima dopo un gravissimo errore.