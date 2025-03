Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: in corso le qualificazioni femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:14 Scivolata e Mondiale praticamente già finito per la sudcoreana Haerim Jeong, mentre Lucia Dalmasso firma il primo riferimento a 46.57 secondi.09:12 Finalmente tocca agli apripista! Dopo oltre 10 minuti di attesa stavolta lepartiranno per davvero.09:09 Gara sospesa ed atlete che attendono spaesate nei pressi della casetta pre partenza.09:07 52 atlete per 16 posti. Visto illlo delle partecipanti quasi sicuramente assisteremo a qualche taglio eccellente.09:04 Qualche problema tecnico e partenza al momento stoppata. Cielo sereno sulla località svizzera e temperatura di -3°, -11° quella del manto nevoso.09:02 Subito tre azzurre una dietro l’altra con Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti al via nelle prime fasi di questa run d’apertura.