Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: Dalmasso e Jasmin Coratti in lizza per la qualificazione, a breve gli uomini

09:39 Ripete la prima manche la tedesca Melanie Hochreiter, disturbata in precedenza dall'uscita dal tracciato della canadese Buck. Tempo altissimo per la teutonica, evidentemente non è giornata.09:37 Troppo abbondanti le traiettorie disegnate da Elisa Fava, che non va oltre il 48.41. Bene invece la cinese Bai con il tempo di 46.76.09:36 Scivolata per la svizzera Jessica Keiser, mentre l'austriaca Martina Ankele chiude la sua prima fatica in 47.10.09:34 IMPRESSIONANTE LEDECKA! La ceca sgretola il miglior tempo chiudendo con il clamoroso tempo di 44.49. Gran prova anche per la giovanissima bulgara Malena Zamfirova, che non si spaventa siglando un ragguardevole 46.76. Che gioiellino.09:32 Tempi alti per la cinese Gong e la polacca Bukowska-Chyc.09:30 Altro colpo di scena con la tedesca Melanie Hochreiter e la canadese Kaylie Buck che escono dal tracciato quasi all'unisono rischiando la collisione.