LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: dalle 9.00 le qualificazioni femminili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:47 8 azzurri al via, egualmente distribuiti tra uomini e donne. Si tratta al femminile di Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont ed Elisa Fava, mentre al maschile spazio a Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini. Il primo obiettivo è chiaramente quello di centrare la qualificazione per le fasi finali.08:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dello slalom gigante parallelo deidi. Tutto pronto in Engadina (Svizzera) per ledel mattino.Buongiorno e benvenuti nellatestuale dello slalom gigante parallelo deidi. In Engadina (Svizzera) la spedizione italiana avvia la caccia al podio dopo una stagione di Coppa del Mondo a dir poco entusiasmante.