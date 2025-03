Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Mondiali 2025 in DIRETTA: capitan Fischnaller in semifinale, out gli altri azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:57 Continua il dominio totale di Ester Ledecka, che stavolta rifila solamente mezzo secondo alla malcapitata di turno. Ladina Caviezel gareggerà per il bronzo dinanzi al proprio pubblico.SEMIFINALI FEMMINILI13:53 Si procede con le semifinali femminili. Questo il tabellone:Ladina Caviezel (SUI) – Ester Ledecka (CZE)Tsubaki Miki (JPN) – Aleksandra Krol-Walas (POL)13:51 NOOOO! Soltanto 2 piccolissimi centesimi premiano il padrone di casa. Che beffa per Felicetti.13:49 Run spettacolare tra i due campioni! Testa a testa sino al termine con Rolandche guadagna terreno nel finale approdando in. Bormolini si arrende per 28 centesimi. Spazio ora a Mirko Felicetti contro lo svizzero Dario Caviezel.13:47 Quest'oggi sembra indomabile Lee Sangho, che balza inapprofittando dell'errore di Prommegger quando era però già in procinto di tagliare il traguardo nettamente al comando.