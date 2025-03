Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa maschile Sun Valley in DIRETTA: Paris scopre una pista nuova

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 19.30I PETTORALI DI PARTENZABuongiorno e benvenuti alladelladellalibera di Sun, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2024-2025di sci. Inizia con le prove dellalibera l’ultimo atto della Coppa del Mondo che torna a Sundopo un’assenza lunghissima. L’esordio della località dell’Idaho nella Coppa del Mondo di scifu il 13 marzo 1975 con il gigante femminile vinto dalla elvetica Lise-Marie Morerod davanti alla austriaca Monika Kaserer e alla francese Fabienne Serrata. Nella stessa giornata va in scena la gara tra le porte larghe anche alcon due azzurri sul podio. Il successo va al leggendario Ingemar Stenmark con distacchi abissali su Piero Gros (+2.