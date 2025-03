Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa femminile Sun Valley in DIRETTA: test cancellato, Brignone vince senza gareggiare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DII PETTORALI DI PARTENZA14.58 Laè stata cancellata. Continua a nevicare a Sun. Appuntamento a domani. Ricordiamo che, se non si dovesse disputare nemmeno una, allora ladi sabato sarebbe cancellata. E, a quel punto, Federicarebbe la Coppa del Mondo di, perché la classifica verrebbe cristallizzata a quelladelle finali.13.34 Buongiorno amici di OA Sport. A causa di una abbondante nevicata, ladiè stata spostata di un’ora, dunque inizierà alle 20.30.Buongiorno e benvenuti alladelladellaliberadi Sun, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci